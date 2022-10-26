"Эвакуировали" Потемкина: оккупанты похитили из Херсона памятник и останки князя

По словам гауляйтера Сальдо, они пытаются "сохранить святыню".
Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань рассказал, что русские захватчики украли из временно оккупированного Херсона памятник русскому князю Григорию Потемкину.
Об этом оннаписал на своей странице в Facebook.
"Вслед за Ушаковым и Суворовым из Херсона "эвакуировался" и Потемкин", – написал он.
Между тем, гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии российским ОМП заявил, что из Херсона вывезли и останки князя.
"Мне задают вопрос, почему вывезены из Херсона духовные реликвии и памятники... Мы перевезли на левый берег те останки светлейшего князя, которые были в Екатерининском храме. Мы перевезли на левый берег и самого Потемкина. ... Это те святыни, которые, я считаю, нужно сохранить», – заявил Сальдо.
Ситуация в Херсонской области
Замминистра обороны Анны Маляр заявила, что ВСУ находятся в активной обороне на Херсонском направлении. Они не отдают территорию врагу.
В ОК "Юг" рассказали, что оккупанты на территории Херсонской области отводят глубже в оборону элитные подразделения, а на переднем крае остаются те, кого не жалко. Также стало известно, что войска врага готовят провокации – переодеваются в гражданскую одежду и готовятся к уличным боям против ВСУ.
Также в Херсонской области военные РФ, ожидая контрнаступления ВСУ, выстроили несколько линий обороны как на правом, так и на левом берегу Днепра.
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