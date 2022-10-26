"Эвакуировали" Потемкина: оккупанты похитили из Херсона памятник и останки князя

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань рассказал, что русские захватчики украли из временно оккупированного Херсона памятник русскому князю Григорию Потемкину.

Об этом оннаписал на своей странице в Facebook.

"Вслед за Ушаковым и Суворовым из Херсона "эвакуировался" и Потемкин", – написал он.

Между тем, гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии российским ОМП заявил, что из Херсона вывезли и останки князя.

"Мне задают вопрос, почему вывезены из Херсона духовные реликвии и памятники... Мы перевезли на левый берег те останки светлейшего князя, которые были в Екатерининском храме. Мы перевезли на левый берег и самого Потемкина. ... Это те святыни, которые, я считаю, нужно сохранить», – заявил Сальдо.

Ситуация в Херсонской области

Замминистра обороны Анны Маляр заявила, что ВСУ находятся в активной обороне на Херсонском направлении. Они не отдают территорию врагу.

В ОК "Юг" рассказали, что оккупанты на территории Херсонской области отводят глубже в оборону элитные подразделения, а на переднем крае остаются те, кого не жалко. Также стало известно, что войска врага готовят провокации – переодеваются в гражданскую одежду и готовятся к уличным боям против ВСУ.

Также в Херсонской области военные РФ, ожидая контрнаступления ВСУ, выстроили несколько линий обороны как на правом, так и на левом берегу Днепра.