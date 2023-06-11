Эвакуировали только себя: разведка зафиксировала новое подтверждение теракта окупантов на Каховской ГЭС

Убегая из затопленных после подрыва плотины позиций русские военные отбирали лодки у местного населения.

Перед подрывом плотины Каховской ГЭС российские оккупанты проводили эвакуацию военных и вывозили оружие.

Об этом свидетельствует перехват разговора одного из российских военных, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны в Telegram.

Оккупант в разговоре со своей женой рассказал, что участвовал в эвакуации военных и оружия. В то же время никакой помощи местному населению со стороны российских военных оказано не было, зато после затопления позиций после подрыва Каховской ГЭС они отбирали лодки у местного населения.

"Мы только себя эвакуировали", – сказал россиянин.

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Он также рассказал, что стремительный подъем воды стал неожиданностью, ведь их уверяли, что большого наводнения не будет.

"Вообще сказали, что вода не поднимется сильно. Поэтому мы вещи не собирали", — сказал оккупант, сожалея, что не удалось спасти "шмотки".

"Судьба людей, попавших в беду из-за их преступления, не в счет", — подчеркнули в ГУР Минобороны.

Напомним, ранее крымский блоггер-коллаборант Александр Талипов невольно подтвердил, что российские военные знали о предстоящем теракте на Каховской ГЭС и заблаговременно объявили эвакуацию.

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