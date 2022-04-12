Эвакуировалась во Францию: стала известна история девочки, на спине которой мама написала ее личные данные

Эвакуировалась во Францию: стала известна история девочки, на спине которой мама написала ее личные данные

Фотография ребенка облетела весь мир.

В Украине мамы на спинах свои детей писали личные данные, чтобы в случае потери ребенка, их могли идентифицировать волонтеры. Одна из таких фотокарточек облетела весь мир: на спине двухлетней Веры Маковий мама написала ее имя и возраст. Впоследствии оказалось, что женщина с ребенком смогли эвакуироваться во Францию.

Об этом пишет издание "Российская служба BBC News".

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Мама девочки так боялась потерять ребенка или погибнуть, что в первые дни войны написала на спине малышки ее личные данные. Журналисты издания впоследствии смогли отыскать 33-летнюю Александру Маковий с дочерью. Они находились на юге Франции.

Фотографию с девочкой, на спине которой ручкой были написаны ее имя и фамилия, возраст и контактные номера телефонов, Александра разместила на своей странице в соцсети уже когда была во Франции.

Эвакуировалась семья через Молдову и Румынию. Сейчас женщина все еще отходит от пережитого.

"С Верой все хорошо. Она слишком маленькая, чтобы понять, что происходит. Она что-то чувствует от меня, но сама слишком маленькая, чтобы понять. Я очень рада, что у нее такой возраст. Очень рада", - рассказала Александра Маковий.

Напомним, что в городе Буча на Киевщине российские оккупанты на глазах у мужа из БМП расстреляли его жену и двух маленьких сыновей.

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