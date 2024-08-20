Эвакуируют ли россиян из Курской области в Украину – нардеп ответил

По его словам, жители районов, где не ведутся бои, продолжают жить там.

В настоящее время эвакуации граждан РФ с территории Курской области, контролируемой ВСУ, в Украину не происходит.

Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, побывавший на Курщине, передает "Радио Свобода".

По его словам, жители районов, где не ведутся бои, продолжают жить там.

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"Если бы, наверное, уже происходила какая-то эвакуация, я бы об этом знал. Но сейчас никакой эвакуации не происходит. То, что я знаю – люди там живут и те города, населенные пункты, оказавшиеся в тылу украинских войск, там в принципе боевых действий нет, там люди просто продолжают жить, там создана наша комендатура под руководством генерала Эдуарда Москалева, они там удерживают порядок и обеспечивают жизнедеятельность. Потому, что согласно Женевским конвенциям, оккупированные территории, оккупирующее государство должно отвечать за все то, что там происходит. Вот мы оккупировали эти территории, и теперь наша задача отвечать за местное население, которое там есть", – сказал Костенко.

Нардеп предположил, что некоторые, возможно, выезжают без помощи Украины – самостоятельно. Поскольку на Курщине пока нет сплошной линии фронта, гражданские россияне могут выехать на территорию, которую контролирует РФ.

"Там есть возможность у гражданских проезжать. Там не сплошная линия фронта. Поэтому есть возможность, а уж россияне ли пропускают, это уже россияне могут, как пропускать, так и уничтожать еще на подходе. Поэтому это уже сейчас сложно проконтролировать, потому что идут боевые действия, и там, где идут стычки – там точно не ездят гражданские; там, где нет (боевых действий – ред.) и есть какие-то полевые дороги – там проконтролировать достаточно сложно", – сказал депутат.

Также он заверил, что для гражданских россиян нет угрозы со стороны ВСУ.

"Возможно, только они понимают, что если Россия там в перспективе подтянет свои войска или просто возьмут авиацию, и они видели то, что Россия делает с захваченными территориями, с нашими городами, что РФ их просто стирает с земли, то, возможно, эта угроза, и они больше ее будут ощущать именно от Российской Федерации, а не от Украины", – подытожил Роман Костенко.

Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что гражданским будет предоставлена возможность эвакуироваться из Курской области.

Это заявление возмутило украинцев, которые не в восторге от потенциальных новых соседей, еще вчера махавших триколорами.

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