Евгений Кошевой рассказал, как помогает терробороне: "Я не ради фотографии приезжаю"

Шоумен занимается волонтерством.

С тех пор, как российские оккупанты враждебно вторглись в Украину, каждый пытается чем-то помочь украинской армии.

Волонтером стал актер Студии "Квартал 95", юморист Евгений Кошевой. На YouTube-канале "Люкс ФМ" шоумен рассказал, что помогает терробороне.

"Думал, сегодня отвезти 40 комплектов флисовой одежды, потому что холодно ночью стоять им. Разных размеров заказали. Вчера отправил в Житомир комплект с теплой одеждой. Наши девушки там отшили. Мы там немного покупаем, немного возим. Ищем по разным уголкам: по магазинам, по заправкам", — рассказал Кошевой.

Кстати, о своем волонтерстве актер не афишировал. Кошевой говорит, что просто хочет чем-нибудь помочь украинской армии.

"А зачем афишировать волонтерство, если это волонтерство. Ребята говорят: "Давайте сфотографируемся, мы вас поблагодарим там или в Facebook, или Instagram". Мне это не нужно, я не ради фотографии приезжаю. Я приезжаю, потому что хочу чем-то помочь. В холоде… Может, голодны некоторые ребята есть. Я просто спрашиваю, кому что надо", — рассказал Евгений.

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