Евгений Ласийчук: Совместная задача для Украины и партнеров — масштабирование применения ИИ в разведке

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Командир 7 корпуса ДШВ отметил важность более действенного обучения личного состава перед боевыми действиями и перечислил три компонента, без которых современное сражение не выиграть.

По его словам, разведка должна работать круглосуточно. Корпус каждый день получает огромные объемы разведданных – обработать их вручную уже невозможно. Поэтому сейчас необходимо применять искусственный интеллект в разведке, которую Евгений Ласийчук назвал общей задачей с партнерами. Но данные разведки становятся ценными тогда, когда перерастают в решение.

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«Количество выявленных целей должно быть равно количеству пораженных. Сегодня около 80% поражений ВСУ обеспечивает беспилотная составляющая», – отметил командир корпуса.

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Также важна скорость реагирования: современное сражение стало слишком быстротечным, чтобы ждать решения командования. Принимать решения на поле боя сегодня должно каждое звено, даже сержантское — на своем уровне, оперативно и профессионально.

Поиск асимметричных решений, по словам командира корпуса, должен стать ежедневной работой, а не разовой задачей.

«Для этого нужны системные инновации: эксперименты с технологиями и тактикой ведения боя, поощрение инициативы на всех уровнях — от солдат до генерала — и после каждой операции проводить разбор, анализ проведенных действий с четкими выводами и конкретными предложениями, которые нужно улучшать в следующий раз», — подытожил Евгений Ласийчук.

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