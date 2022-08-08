Евгения Гапчинская в слезах рассказала о встрече с мужем, который на сутки вернулся с фронта

Художница Евгения Гапчинская эксклюзивно в "Сніданку з 1+1" на ТЕТ рассказала о долгожданной встрече с мужем, который на сутки вернулся с фронта, и о новой картине, посвященной Украине.
На днях на своей странице в соцсетях художница поделилась историей своей семьи и рассказала, как на свой пятый день рождения ее младший сын ждал отца, который находится на фронте.
Мужчине удалось посетить семью, однако чуть позже и только на один день. Эксклюзивно во включении "Сніданку з 1+1" Гапчинская рассказала, как они с сыном встретили защитника и провели день вместе.
Со слезами на глазах художница отметила, что очень ждала возвращения мужа. Она подчеркнула, что ей очень жаль детей, потерявших своих родителей и ожидающих их с фронта. Евгения поделилась историей о своем сыне и прокомментировала, как его жизнь война перевернула в один день.
"Папа его забирал из садика, у них были свои ежедневные ритуалы. После детсада они шли на площадку, потом в кафе, ели какой-то круассан или мороженое и возвращались домой. И в один день все изменилось. Не стало папы, не стало садика, парка, ничего. Малышам очень тяжело, у них будто земля из-под ног идет", — прокомментировала популярная художница.
Гапчинская подробно рассказала историю, когда ее сын в день своего 5-летия ждал папу. Говорит, что малыш долго стоял у двери и отказывался даже идти играть.
"Потом он сел там, даже лежал. Словно щенок на коврике у двери. Он так может делать очень долго", – рассказала она.
Мальчик знает, что папа воюет, и всегда, когда у него не выходит приехать на определенные даты, мужчина говорит сыну: "Командир не отпускает". Однако через некоторое время мужу Гапчинской удалось приехать. Этот день был для семьи наполнен счастьем.
"Он на него смотрел, как на Бога. Папа пошел купаться, сынишка стоял под ванной. Муж сел пить кофе, тот смотрит на него, поднял голову и молчит. Не сводит с него глаз. Он взял его за шорты и вот так ходил с им рядом целый день. Потом они поехали в игрушечный магазин, папа купил ему поезд", — поделилась Евгения.
Мужчине удалось посетить семью на свой день рождения. Он попросил жену не делать подарков и добавил: "Я тебя буду обнимать, а ты не вырывайся. Это мне будет лучшим подарком". Признается, что в подобных встречах тяжелее всего, когда муж говорит, что через несколько часов он должен уже возвращаться.
Пара вместе уже 35 лет. Гапчинская вспомнила, что любимый сам очень любит книги и именно такой подарок он сделал впервые своей избраннице, в то время художнице было около 14 лет, а ему – 15. Это был альбом величайшего художника Альбрехта Дюрера. Эта книга была очень дорогая, тогда мужчина потратил на нее свою стипендию за несколько месяцев.
По словам художницы, с любимым пытаются поддерживать постоянную связь. Семья общается на разные темы, кроме войны. Художница отметила: муж часто присылает фото и видео разных котят и щенков, которых они подкармливают, аистов и звезд, однако однажды заснял ночное звездное небо, в котором три ракеты летели на Киев.
"Они говорят: мы здесь стоим за то, чтобы вы там были счастливы. Поэтому спрашивают, как проснулись, что завтракали, где гуляли. Хотят поцелуев, нежности, не хотят ничего слышать о войне", — прокомментировала художница.
По поводу новых творческих планов, в "Сніданку з 1+1" Гапчинская приоткрыла небольшой занавес и эксклюзивно сообщила, что планирует создать новую картину под названием "Победа". Художница вдохновилась новым подарком – платьем, которое имеет аналогичное название.
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