Евгения Гапчинская в слезах рассказала о встрече с мужем, который на сутки вернулся с фронта

Художница Евгения Гапчинская эксклюзивно в "Сніданку з 1+1" на ТЕТ рассказала о долгожданной встрече с мужем, который на сутки вернулся с фронта, и о новой картине, посвященной Украине.

На днях на своей странице в соцсетях художница поделилась историей своей семьи и рассказала, как на свой пятый день рождения ее младший сын ждал отца, который находится на фронте.

Мужчине удалось посетить семью, однако чуть позже и только на один день. Эксклюзивно во включении "Сніданку з 1+1" Гапчинская рассказала, как они с сыном встретили защитника и провели день вместе.

Со слезами на глазах художница отметила, что очень ждала возвращения мужа. Она подчеркнула, что ей очень жаль детей, потерявших своих родителей и ожидающих их с фронта. Евгения поделилась историей о своем сыне и прокомментировала, как его жизнь война перевернула в один день.

"Папа его забирал из садика, у них были свои ежедневные ритуалы. После детсада они шли на площадку, потом в кафе, ели какой-то круассан или мороженое и возвращались домой. И в один день все изменилось. Не стало папы, не стало садика, парка, ничего. Малышам очень тяжело, у них будто земля из-под ног идет", — прокомментировала популярная художница.

Гапчинская подробно рассказала историю, когда ее сын в день своего 5-летия ждал папу. Говорит, что малыш долго стоял у двери и отказывался даже идти играть.

Фото: instagram.com/e.gapchinska

"Потом он сел там, даже лежал. Словно щенок на коврике у двери. Он так может делать очень долго", – рассказала она.

Мальчик знает, что папа воюет, и всегда, когда у него не выходит приехать на определенные даты, мужчина говорит сыну: "Командир не отпускает". Однако через некоторое время мужу Гапчинской удалось приехать. Этот день был для семьи наполнен счастьем.

Фото: instagram.com/e.gapchinska

"Он на него смотрел, как на Бога. Папа пошел купаться, сынишка стоял под ванной. Муж сел пить кофе, тот смотрит на него, поднял голову и молчит. Не сводит с него глаз. Он взял его за шорты и вот так ходил с им рядом целый день. Потом они поехали в игрушечный магазин, папа купил ему поезд", — поделилась Евгения.

Фото: instagram.com/e.gapchinska

Мужчине удалось посетить семью на свой день рождения. Он попросил жену не делать подарков и добавил: "Я тебя буду обнимать, а ты не вырывайся. Это мне будет лучшим подарком". Признается, что в подобных встречах тяжелее всего, когда муж говорит, что через несколько часов он должен уже возвращаться.

Пара вместе уже 35 лет. Гапчинская вспомнила, что любимый сам очень любит книги и именно такой подарок он сделал впервые своей избраннице, в то время художнице было около 14 лет, а ему – 15. Это был альбом величайшего художника Альбрехта Дюрера. Эта книга была очень дорогая, тогда мужчина потратил на нее свою стипендию за несколько месяцев.

Фото: скриншот с видео

По словам художницы, с любимым пытаются поддерживать постоянную связь. Семья общается на разные темы, кроме войны. Художница отметила: муж часто присылает фото и видео разных котят и щенков, которых они подкармливают, аистов и звезд, однако однажды заснял ночное звездное небо, в котором три ракеты летели на Киев.

"Они говорят: мы здесь стоим за то, чтобы вы там были счастливы. Поэтому спрашивают, как проснулись, что завтракали, где гуляли. Хотят поцелуев, нежности, не хотят ничего слышать о войне", — прокомментировала художница.

Фото: скриншот с видео

По поводу новых творческих планов, в "Сніданку з 1+1" Гапчинская приоткрыла небольшой занавес и эксклюзивно сообщила, что планирует создать новую картину под названием "Победа". Художница вдохновилась новым подарком – платьем, которое имеет аналогичное название.

Ежедневно зрителей "Сніданку з 1+1" ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите каждый день проект с 07:00 до 10:00, а по выходным – с 8:00 до 10:00 на телеканале ТЕТ, а также на YouTube. Также просмотреть проект можно на платформе онлайн телевидения Киевстар ТВ.

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