"Эволюция геноцида и чувство рабства": Владимир Кличко о войне в Украине

Кличко отмечает, что не все должны быть на фронте.

Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко заявил, что в массовых похищениях украинских детей он видит "эволюцию геноцида".

Об этом Кличко сказал в интервью ZDFheute.

Украинский боксер отметил, что каждый украинец в возрасте до 60 лет должен когда-то рассчитывать на бой.

"Нет, я не готов умереть за страну, – сказал Владимир Кличко Маркусу Ланцу во вторник вечером, – я готов жить за страну. Это сложнее смерти", – рассказал он.

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По словам Владимира Кличко, есть существенная разница, когда российские солдаты бегут вперед "с оружием или даже без оружия" и будут "убиты".

"Если вы понимаете это чувство рабства и то, как обращаются с российскими солдатами, как их мобилизуют, как их потом выбрасывают беззаботно – украинцы другие: мы свободные люди", – подчеркнул боксер.

"Мы хотим жить для страны"

Также Кличко отмечает, что не все должны быть на фронте.

"Им нужна "поддержка сзади", пополнение оборудования и ноу-хау. Несмотря на это, почти каждый украинец имеет дело с обращением с оружием", – рассказал он.

Тем временем РФ продолжает депортацию украинских детей.

"Есть явные случаи, когда братья и сестры воюют друг против друга. Россия промывает мозги украинским детям. В результате будут воевать свои со своими. Это грубый способ, очень четко продуманный и спланированный российской стороной", – сказал Владимир Кличко.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко созывает внеочередную сессию Киевского городского совета, на которой планируется рассмотреть решение о выделении дополнительной помощи военным.

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