Эволюция войны: как дроны изменили роль танков на фронте

ВСУ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Из-за эволюции войны и стремительного развития более дешевых средств поражения, в частности дронов, роль танков на фронте существенно изменилась. Как отмечает военный эксперт Павел Нарожный, россияне сейчас используют бронетехнику точечно для прорыва обороны на отдельных участках.

Об этом он рассказал в эфире Радио NV.

По его словам, несмотря на дефицит бронетехники, Россия не прекращает ее производство — ежегодно производит около 200-250 единиц. Однако темпы обновления старых танков заметно снижаются.

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«Они восстанавливают технику со складов, но хороших образцов осталось очень мало. Чем дальше, тем сложнее ремонтировать».

Нарожный обращает внимание, что эта бронетехника не поступает на фронт, и есть предположение, что Россия накапливает ее для предстоящей войны с НАТО. Однако это мнение не разделяет, ведь нынешние темпы производства не позволят РФ подготовить полноценную армию для противостояния с Альянсом.

По мнению эксперта, главной причиной перемен являются новые технологии. Дроны — гораздо дешевле, более точны и эффективны. Именно они все более активно меняют ход боевых действий.

«Пока танки не могут выполнять классическую функцию поддержки пехоты. Их применяют на дистанции 2-3 км, иногда до 8 км, с закрытых позиций. Боеспособность танков уничтожают противотанковые ракеты, мины и дроны», — пояснил Нарожный.

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Сегодня танки выполняют узкие задачи — они не решают результат наступления, как это было в начале полномасштабной войны в 2022 году. Вместо массированных прорывов — точечные атаки.

Эксперты считают, что со временем роль танков в войнах и дальше будет уменьшаться. Вместо этого все больший вес будут иметь новейшие технологии, прежде всего дроны.

Напомним, в России протоиерей РПЦ Артемий Владимиров заявил, что лучшим способом защиты от украинских дронов является церковный колокол. В видеообращении священник утверждает, что «только звон справляется с ними», имея в виду беспилотники, управляемые через стекловолокно.