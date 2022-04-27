ЕК предлагает отменить на год все пошлины и квоты на украинский экспорт: Зеленский объяснил, как это поможет

ЕК предлагает отменить на год все пошлины и квоты на украинский экспорт: Зеленский объяснил, как это поможет

Европейская комиссия предложила отменить на один год импортные пошлины на украинский экспорт в Европейский Союз. Это позволит сохранить по максимуму экономическую активность в Украине, национальное производство.

Готовится важное решение Евросоюза. Европейская комиссия согласила отменить на год все пошлины и квоты на украинский экспорт, а также приостановить действие антидемпинговых тарифов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в среду, 27 апреля, в обращении по итогам 63 дня войны.

"Обсудил сегодня детали этого предложения с президентом Урсулой фон дер Ляен (президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен — Ред.). Благодарен ей лично и всем нашим европейским друзьям за этот шаг. Именно сейчас это позволит нам сохранить по максимуму экономическую активность в Украине, наше национальное производство", – отметил он.

Напомним, Британия упразднила пошлины и квоты на импорт украинских товаров, Зеленский объяснил, почему это важно.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 63-го дня войны

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