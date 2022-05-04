Еврокомиссия назвала два этапа послевоенного восстановления Украины

Европейский Союз, международные финансовые учреждения и глобальные партнеры должны поддержать этапы послевоенного восстановления Украины, чтобы обеспечить ее развитие, продолжение реформ и будущее членство в ЕС. В общем можно выделить два таких этапа.

Об этом 4 мая во время выступления на пленарном заседании Европарламента заявила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает "Укринформ".

По ее словам, первый этап – это немедленная помощь. А именно краткосрочная экономическая поддержка, чтобы преодолеть последствия войны.

"Мы уже сейчас сделали для этого много. Позвольте напомнить о пакете нашей макрофинансовой помощи и о прямой поддержке бюджета Украины. Вдобавок мы также предложили отменить все импортные пошлины на украинский экспорт в наш Евросоюз на один год. Уверена, что Европейский парламент своим весом поддержит эту идею и предложение", – сказала она.

Президент Еврокомиссии отметила, что уже принятых мер недостаточно для достижения быстрого облегчения. Ожидается, что в результате войны 2022 ВВП Украины упадет на 45-50 процентов.

"По прогнозу МВФ, уже с мая Украине будет необходимо 5 миллиардов евро в месяц, чтобы страна могла продолжать функционировать: платить пенсии и заработную плату, предоставлять базовые услуги", — пояснила Урсула фон дер Ляен.

На втором этапе восстановления Украине будут необходимы более широкие усилия по реконструкции, поскольку объем разрушений впечатляющий, отметила президент. Она пояснила, что во время войны ущерб подсчитать сложно, однако речь идет о нескольких сотнях миллиардов евро.

"И здесь, я считаю, Европа имеет особую ответственность в отношении Украины. С нашей поддержкой с помощью международных финансовых институтов и других глобальных партнеров украинцы смогут отстроить Украину для следующих поколений", — подчеркнула Урсула фон дер Ляен.

Она предложила депутатам начать совместную работу над амбициозным пакетом восстановления. Если для этих усилий будет выбран правильный путь, он должен привести в Украину инвестиции и помочь в продвижении необходимых реформ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о трех этапах войны с российскими оккупантами

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