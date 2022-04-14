Еврокомиссия предупредила членов ЕС: покупать российский газ за рубли – нарушение санкций

В ЕС считают, что такой механизм позволит Москве регулировать обменный курс в своих интересах.

Оплата за поставку российского газа в рублях, как этого требуют власти РФ, будет нарушением санкций. К такому выводу пришла Европейская комиссия.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Еврокомиссия провела юридический анализ требования РФ об оплате газа в рублях и решила, что это будет нарушением контрактов на поставки, условия которых не предусматривают изменение валюты платежа, отмечает источник.

В ЕС заявили, что наработают единую позицию по этому вопросу на основании выводов Еврокомиссии.

Накануне Владимир Путин попросил правительство дать "Газпрому" поручение о переводе контрактов с европейскими странами в рубли.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова платить России за поставки газа в рублях. Венгрия считает, что оплата газа РФ в рублях не нарушает санкции ЕС.

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