Еврокомиссия вскоре опубликует новый перечень санкций для России: каких отраслей коснется

Крупнейшими покупателями энергетического угля Европа и Китай.
Еврокомиссия вскоре опубликует новый список санкций для России. В этот раз он коснется энергоносителей.
Об этом пишет издание Bloomberg.
ЕС планирует ввести запрет на импорт угля из России. Кроме того, санкции накладываются и на большинство российских грузовиков и кораблей, которые доставляют уголь в страны ЕС.
“ЕС пока не планирует вводить санкции в отношении нефти или газа, несмотря на сильное давление с целью причинить Москве еще больший экономический ущерб. Но страны ЕС глубоко разделены по поводу следующих шагов, и некоторые правительства продолжают настаивать на том, чтобы на этой неделе был хотя бы сигнал о том, что блок стремится сократить импорт российской нефти”, - пишет издание со ссылкой на источников.
Отметим, что утверждение пакета санкций и запрета на уголь требует подтверждения 27 государств-членов. Самыми же крупными покупателями энергетического угля являются Европа и Китай.
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