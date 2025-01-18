Европа будет следующей: какие территории Украины Путин хочет захватить в 2025 году

Численность войск бундесвера почти в десять раз меньше армии Кремля. Кроме того, РФ значительно увеличила производство оружия, что вызывает в Германии опасения.

Кремль не собирается заканчивать войну против Украины. Все указывает на то, что Путин отдал приказ своей оккупационной армии полностью захватить Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области до конца 2025 года. И даже если РФ будет вынуждена остановиться под давлением Трампа, Европа не может чувствовать себя в безопасности в ближайшие годы.

Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

По словам руководителя Украинского ситуационного центра в Минобороны Германии генерал-майора Кристиана Фрейдинга, Кремль вооружает свою армию сверх своих нужд на фронте в Украине и Курской области.

"В российской армии становится больше танков, больше боеприпасов, больше ракет, больше беспилотников", – отметил Фрейдинг.

Он утверждает, что это свидетельствует о подготовке России к войне с НАТО, если и не сейчас, то в ближайшей перспективе.

По данным разведки, российской армии пока удается компенсировать свои потери живой силы и техники, которые она несет на поле боя в Украине. Ежемесячно минобороны РФ привлекает деньгами на войну против Украины около 30 тысяч добровольцев.

Уже сейчас общая численность личного состава армии государства-агрессора составляет 1,5 млн человек. Для сравнения, войско бундесвера насчитывает 180 тысяч штатных военных, что почти в десять раз меньше российской армии.

Также на протяжении почти трех лет полномасштабной войны в Украине Кремль перевел свою экономику на военные рельсы и значительно увеличил производство оружия и боеприпасов, в частности КАБов, ракет, артснарядов и БПЛА.

"РФ имеет впечатляющее количество войск и широкий спектр мощной техники", — отметила глава Комитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента Мари Агнесс Штрак-Циммерманн.

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Впрочем, она добавила, что вторжение в Украину показало всему миру и слабые стороны России: устаревшую технику, недостаточное материальное обеспечение войск и низкий моральный дух военных.

В свою очередь военный аналитик Нико Ланге считает, что для адекватной оценки рисков необходимо учитывать не только численность солдат и количество бронетехники.

"Россия не боится применять грубую военную силу и готова к большим потерям. Именно поэтому она чрезвычайно опасна", — подчеркнул аналитик.

Он также предупредил, что после Украины под ударом могут оказаться Польша и страны Балтии. Ланге не исключает, что Россия может нанести удары дронами и ракетами или начать вторжение "зеленых человечков" без национальных знаков различия.

При этом Штрак-Циммерманн отмечает, что сценарий, по которому будут разворачиваться события, в значительной степени зависит от того, на каких условиях будет завершена война в Украине.

"Путин буквально почувствовал вкус крови. Если вы хотите сохранить мир, вы должны уметь защитить себя. Если мы наконец-то этого не поймем и Путин добьется успеха в Украине, нападения на члена НАТО через четыре-пять лет более чем реалистичны", – подчеркнула политик.

Напомним, какими после 20 января будут сценарии войны. Эксперты предположили, как себя поведет Путин, что будет делать Трамп и как будут развиваться события на фронте.

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