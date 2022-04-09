"Европа доказала, что умеет сомневаться, нужно ли Украине оружие" — Подоляк

"Европа доказала, что умеет сомневаться, нужно ли Украине оружие" — Подоляк

Украина доказала, что умеет защищать свободу.

Украина, с начала полномасштабной войны, которую ведет против государства Россия, доказала, что умеет защищать свободу. Европа же доказала, что умеет ждать и сомневаться, нужно ли Украине оружие.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк,

"44 дня смерти, крови, ненависти, которую принесла РФ на украинскую землю. Украина доказала, что умеет защищать свободу. Россияне доказали, что "русский нацизм" имеет глубокую античеловечную основу и всегда заканчивается массовыми убийствами. Европа доказала, что умеет ждать и сомневаться, нужно ли Украине оружие", — написал Подоляк в Twitter.

Напомним, Ким сообщил, при каком условии Путин может пойти на подписание мирного соглашения с Украиной.

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