"Европа должна наказать преступников и мы не рассматриваем других вариантов" — Зеленский посетил Бучу

"Европа должна наказать преступников и мы не рассматриваем других вариантов" — Зеленский посетил Бучу

Президент подчеркнул, что для Европы уже достаточно доказательств преступлений оккупантов против мирного населения.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденный от войск РФ город Буча в Киевской области.

Он подчеркнул, что Европа должна наказать преступников за зверства, которые они совершили в разных городах и селах Украины.

Об этом Владимир Зеленский сказал в комментарии иностранным СМИ.

"Я думаю, мы вами даже не можем рассматривать возможность того, что чего-то не будет хватать на этот раз Европе или миру, не хватать, чтобы наказать преступников. Я не рассматриваю такие варианты, мы не дадим ни одного процента этому. Это не ситуация с теми или иными альянсами, это о жизни и о том, что люди убиты, замучены – улик миллион", — заявил президент.

Напомним, Зеленский посетил Бучу и рассказал о геноциде украинцев.