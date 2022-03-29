"Европа должна перестать слушать какие-либо оправдания от официального Будапешта" — обращение Зеленского к парламенту Дании

Президент Украины Владимир Зеленский выступил 29 марта с обращением перед парламентом Дании.

Выступая перед парламентом Дании, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что все европейские страны должны иметь одинаковые позиции в отношении России из-за ее войны против Украины.

Он подчеркнул, что расхождение в Европе играет на руку Кремлю.

"Не может быть в Европе филиалов России, которые раскалывают ЕС изнутри. Которые пытаются помочь России заработать больше денег даже сейчас. Все прекрасно знают, кто в Европейском Союзе противостоит человечности и здравому смыслу. Кто не делает ничего, чтобы помочь установить мир в Украине. Это должно прекратиться, и Европа должна перестать слушать какие-либо оправдания от официального Будапешта", — сказал он.

Он также поблагодарил Данию за принципиальную позицию и поддержку Украины в противостоянии агрессору.

"Благодарю каждого и каждого. Благодарен вашим людям, которые помогают Украине и помогают украинцам. Вашим компаниям, которые решили покинуть российский рынок. Мерск, Юск, Лего, Вестас, ДеЭсВе, Арла Фудс, Карлсберг и многие другие компании, другие, принявшие это. Но я прошу вас не останавливаться, быть лидерами в Европе в продвижении реально необходимых нам всем решений", — подчеркнул Зеленский.