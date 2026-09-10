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Европа готовится к худшему сценарию: какие стратегические объекты оказались под прицелом РФ
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о высокой вероятности российских атак на польско-украинские пункты пропуска с целью экономического ослабления Киева.
Польским спецслужбам удалось предотвратить непосредственную угрозу для одного из своих пограничных пунктов пропуска в ночь на четверг, 10 сентября. Чиновники ожидают дальнейших попыток Москвы нанести удары по важным торговым маршрутам и пограничным КПП для экономической дестабилизации в Польше.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на новое заявление главы польского правительства Дональда Туска.
Предотвращение атаки и угроза границам
Выступая на пресс-конференции в столице Словакии, польский премьер рассказал об успешных совместных действиях силовиков. Благодаря оперативной работе удалось избежать трагических последствий на границе.
«Минувшей ночью благодаря сотрудничеству между нашими службами и их украинскими коллегами была отвлечена прямая угроза одному из пунктов пропуска», — сообщил Дональд Туск.
Политик напомнил о недавнем инциденте в Одесской области, когда российские беспилотники атаковали пограничную инфраструктуру между Украиной и Молдовой. Тогда в результате вражеского удара погибли 2 человека.
«Мы ожидаем подобных действий, направленных на пункты пропуска с Украиной в других странах, в частности в Польше», — подчеркнул чиновник.
Предупреждение ЦРУ и подготовка Европы
Варшава неоднократно призвала страны на восточном фланге НАТО готовиться к возможным провокациям со стороны Российской Федерации, начавшей масштабное вторжение в 2022 году. Недавно польское руководство получило дополнительные разведывательные данные от американских партнеров.
"Я получил достаточно точный отчет непосредственно от ЦРУ о возможных событиях в ближайшие месяцы, что совпадает с тем, о чем я говорил и предупреждал месяцами", - признался премьер-министр.
Российская сторона пока никак не прокомментировала эти обвинения и заявления польского лидера. Европейские политики продолжают разрабатывать планы реагирования на любое развитие событий.
"Мы должны предусмотреть разные сценарии, и Польша, и вся Европа должны быть готовы к разным возможностям по ситуации не только на российско-украинском фронте, но и вдоль восточного фланга ЕС", - резюмировал Дональд Туск.
Атаки на пункты пропуска во время войны
Украина граничит с 7 государствами - Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией, Молдовой, Россией и Беларусью - и имеет разветвленную инфраструктуру таможенных переходов. После начала полномасштабного вторжения границы с РФ и Беларусью были полностью закрыты из-за прямой угрозы безопасности с этих территорий.
Сочетание с дружественными европейскими странами и Молдовой сохраняется, что обеспечивает критически важные экспортные и гуманитарные маршруты. Чтобы разрушить эту логистику, российские кафиры целенаправленно бьют по железнодорожным путям , мостам, складам и непосредственно по пограничным пунктам пропуска.
Враг регулярно атакует южные рубежи дронами-камикадзе, пытаясь полностью парализовать движение транспорта. В частности, 6 сентября из-за массированного российского удара временно приостановил работу пункт пропуска Орловка в Измаильском районе.
Еще более трагичны последствия имела ночная атака 9 сентября, когда беспилотники попали по международному автомобильному переходу Старокозаче на границе с Молдовой. В результате пожара и разрушений инфраструктуры там погибли 2 гражданских человека, а еще 3 получили серьезные ранения.