Европа хочет компенсировать Украине разведывательные данные, которые больше не предоставляют США — МИД Франции

Этот вопрос обсуждался на специальном саммите ЕС в Брюсселе.

Страны Европы намерены компенсировать Украине объем разведывательной информации после того, как США прекратили это делать по приказу Дональда Трампа.

Об этом заявил спикер МИД Франции Кристоф Лемонд, информирует Общественное.

Он сообщил, что этот вопрос обсуждался на специальном саммите ЕС в Брюсселе.

"Что касается американской разведки, то Европа, безусловно, будет пытаться компенсировать то, что США могут перестать предоставлять", — сказал Лемонд.

Дипломат заявил, что поведение Белого дома это "важный вопрос", поскольку Соединенные Штаты активно помогали Украине с начала российского вторжения в феврале 2022 года.

Он заявил, что Франция продолжает вести диалог с Вашингтоном, несмотря на резкое изменение позиции относительно российской агрессии против Украины. Лемонд добавил, что Франция будет и дальше поддерживать Украину, в частности поставками оружия.

Ранее сообщалось, что Трамп признал, что Россия наносит более сильные удары по Украине из-за паузы в помощи от США.

Мы ранее информировали, что компания Maxar отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам.

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