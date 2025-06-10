Европа имеет больший военный потенциал, но, прежде всего, развивать атакующие возможности / © ТСН.ua

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На фоне усиления военных расходов и опасений по поводу возможного российского нападения на европейские страны, бывший заместитель начальника штаба Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SHAPE) генерал-лейтенант Мишель Яковлев считает, что Европа имеет значительно больший военный потенциал, чем Россия. Главное — быть готовыми.

Об этом он рассказал в интервью FRANCE 24.

Неготовность рождает страх: оценка угроз от генерала

Европейские страны усиливают оборонные расходы и приоритезируют перевооружение. Германия, например, планирует ускорить строительство миллиона подземных бункеров на случай нападения, которое, по ее словам, может произойти в течение следующих пяти лет. Немецкое военное командование даже заявляет, что Россия может быть готова к широкомасштабному нападению на территорию НАТО к 2029 году. Гражданам ЕС уже советуют иметь готовые «тревожные чемоданы».

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Однако французский отставной генерал Яковлев отмечает, что страх возникает только тогда, когда люди чувствуют себя не готовыми к вызовам.

«Если бы западные государства Европы осознали, что они обладают гораздо большим военным потенциалом, чем Россия в среднесрочной перспективе, тогда мы бы не боялись. Нам просто нужно восстановить нашу оборону до такого уровня, который будет сдерживать Россию», — подчеркивает он.

Пока, как отмечает Яковлев, у России нет реальных возможностей для значительного нападения за пределами Украины, поскольку «они уже сильно вовлечены в Украине». Он отмечает, что Украина с 2014 года фактически «защищает Европу и НАТО», чем выигрывает время для Запада.

Стратегический расчет и роль США

Это выигранное время должно быть использовано эффективно. По словам генерала, поддержка Украины — это не акт щедрости, а стратегический расчет. Кроме того, время, которое Украина покупает для Европы, должно быть использовано для наращивания наступательных возможностей. Яковлев считает, что именно наступательные средства являются более сдерживающим фактором для России, чем сугубо оборонительные.

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Что касается планов Германии по строительству бункеров, Яковлев выразил надежду, что это не противоречит концепции перевооружения. Он отмечает, что защита значительной части населения требует «потрясающего» уровня защиты, а «защищаться, роя норы и пряча свое население этого недостаточно». Более того, строительство дорогих бункеров отвлекает средства от инвестиций в танки, артиллерию и средства дальнего поражения, которые необходимы для эффективного сдерживания.

«Чем больше бункеров вы строите и чем меньше танков, артиллерии и средств дальнего поражения, тем меньше вы сдерживаете», — добавил он.

Генерал признает, что подготовка требует огромных затрат, поскольку Европа «недоинвестировала» в оборону в течение 30 лет. По его мнению, необходимо реинвестировать те средства, которые не были вложены ранее, но ключевым остается акцент на наступательных возможностях, которые сделают нападение на Европу болезненным для России.

Яковлев также прокомментировал позицию Дональда Трампа, назвав его «наибольшей угрозой для НАТО», а не Путина.

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«Это впервые, когда у нас есть президент США, активно играющий на стороне противника», — заявил он.

Генерал считает, что выживание режима Путина делает угрозу реальной, но этот режим слабее обычного считает общественность.

«Россия Путина будет сдержана наступательным европейским потенциалом, в отличие от рытья большего количества бункеров», — подытожил он.

По мнению Яковлева, Европа поддерживает Украину, но «недостаточно». Он указывает на постоянные задержки со снабжением.

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«Украина — это история „слишком поздно“ каждый раз с 2014 года, на самом деле», — сказал Яковлев.

Хотя Европа наращивает свою оборонно-промышленную базу, она до сих пор не закупает достаточно ракет, которые, по его словам, точно пригодятся.

По завершению войны Яковлев считает, что Путин не готов к уступкам, поскольку с ноября прошлого года он «верит, что уже выиграл войну». Изменение расчетов Путина возможно лишь тогда, когда США полностью изменит курс и четко даст понять, что Россия не выиграет, а Запад будет единым и применит вторичные санкции.

Напомним, Der Spiegel узнал, что Россия готовится к мировой войне. В настоящее время считается, что основная цель — подготовка к продолжительному конфликту против Запада, а также укрепление оборонной и ядерной инфраструктуры на случай эскалации.

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