Европа может разработать свой план завершения войны в Украине: о чем сказал президент Финляндии

Президент Финляндии Александр Стубб призвал европейских лидеров разработать общий план завершения войны России против Украины. В ходе встречи с иностранными гостями и представителями СМИ он отметил, что страны ЕС не могут участвовать в переговорах без своей стратегии.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве.

"За последние две недели мы увидели изменения в трансатлантическом партнерстве. Это новая реальность, и теперь вопрос в том, как нам к этому присоединиться и какую роль мы будем играть", – заявил Стубб.

Он предложил трехфазный план завершения войны. Первая фаза, по его словам, уже продолжается – это этап к переговорам, во время которого необходимо усилить давление на Россию и укрепить поддержку Украины и договоренности по безопасности для Киева.

Вторая фаза предполагает прекращение огня, а третья – установление мира.

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"Мы должны действовать совместно. Чтобы быть частью переговорного процесса, Европа должна представить свой план американцам. Если этого не сделать, нас просто не привлекут к процессу. А сейчас переговоры продолжаются без нас, без согласованного плана или стратегии. Поэтому эта встреча и следующие две недели критически важны для будущей безопасности Европы", — подчеркнул президент Финляндии.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, санкции ЕС являются частью стратегии Запада, которая предусматривает достижение мира через силу.