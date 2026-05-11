Европа начала отказываться от финансирования оружия для Украины через США – WP

Европейские союзники США все больше озабочены работой программы PURL, в рамках которой страны НАТО закупают американское оружие для Украины. Причина — задержки с поставками, истощение запасов США из-за войны с Ираном и вопрос того, как Пентагон использует деньги партнеров.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на дипломатов, чиновников и помощников конгрессменов.

Программа PURL была согласована НАТО прошлым летом. Она должна была обеспечить Украину вооружением, которое может предоставить только США, в частности, системами ПВО и ракетами для защиты украинских городов от российских атак. Для Дональда Трампа эта схема была политически удобной, ведь оружие для Киева оплачивают европейские союзники, а не американские налогоплательщики.

Однако в последние месяцы в Европе растет недоверие к механизму. Часть стран колеблется с новыми вкладами, потому что не уверена, что все средства напрямую пойдут на нужды Украины.

Дополнительную обеспокоенность вызвала информация о том, что Пентагон мог использовать 750 млн долларов в пределах PURL для пополнения собственных запасов США. По словам источников, эти деньги должны компенсировать оружие, которое Вашингтон ранее передавал Украине, а не обеспечить новые поставки.

В то же время в НАТО заявляют, что союзники уже выделили на инициативу более 5,5 млрд долларов, а американское оружие, оплаченное партнерами, продолжает поступать в Украину.

Самой острой проблемой остается нехватка ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot. По данным источников, у Украины они почти закончились, в то время как часть европейских стран не хочет передавать собственные запасы из-за рисков для своей обороны.

На фоне напряженности между США и Европой ситуация вокруг PURL может осложнить дальнейшие поставки Украине критически важного оружия, прежде всего средств противовоздушной обороны.

Напомним, Украина сейчас испытывает острый дефицит ракет для современных систем ПВО, таких как «Patriot», «NASAMS» и «IRIS-T». По словам начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, из-за интенсивных российских обстрелов в течение зимы и сложностей со снабжением подразделения оказались на «голодном пайке».

Пусковые установки часто остаются полупустыми, что вынуждает командование рассредоточивать ограниченные запасы между регионами для поддержания минимального уровня защиты.

Ситуация усугубляется большими затратами боеприпасов во время массированных атак на энергетику и ростом глобального спроса на средства ПВО из-за конфликта на Ближнем Востоке.

