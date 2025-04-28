Европа планирует новый формат миссии безопасности в Украине: что известно

Зеленский, Стармер и Макрон. / © Associated Press

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Европейские дипломаты изучают варианты создания международных сил безопасности, которые могли быть размещены в западной части Украины, чтобы поддержать Киев в случае уменьшения поддержки со стороны США.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на европейские источники.

По словам дипломатов, непосредственное участие американских военных в таких силах пока маловероятно.

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Собеседники отмечают, что европейские страны стремятся избежать прямого участия "сапог на земле" и концентрируются на мероприятиях по обеспечению безопасности критической инфраструктуры и логистики.

Кроме того, европейцы планируют продолжать оказывать военную помощь Украине. Хотя, по признанию источников, полностью заменить объем поддержки США вряд ли удастся, ожидается, что финансовая помощь из Европы продолжит поступать.

Особые надежды связывают с новым правительством Германии, которое должно сформироваться в начале мая. Есть надежда, что Берлин станет более открытым к передаче Украине новейших систем вооружения, в частности, крылатых ракет Taurus, на поставках которых Киев настаивает уже несколько месяцев.

Ранее в Германия заверила, что будет оказывать военную помощь Украине даже в случае прекращения поддержки Киева со стороны США.