Европарламент поддержал создание специального трибунала для российского руководства – Кулеба

Европейский Парламент поддержал резолюцию с призывом к ЕС создать специальный трибунал для военных преступников РФ.
Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба написал на своей странице в соцсети.
“Благодарен членам Европейского Парламента, который поддержал резолюцию с призывом к ЕС поддержать создание специального трибунала по преступлениям и агрессии против Украины и предоставить ему необходимые ресурсы и поддержку. Вместе мы привлечем к ответственности российское руководство”, — подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Напомним, что Европарламент отменил импортные пошлины ЕС для Украины на год.
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