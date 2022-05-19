Европарламент поддержал создание специального трибунала для российского руководства – Кулеба

Европейский Парламент поддержал резолюцию с призывом к ЕС создать специальный трибунал для военных преступников РФ.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба написал на своей странице в соцсети.

“Благодарен членам Европейского Парламента, который поддержал резолюцию с призывом к ЕС поддержать создание специального трибунала по преступлениям и агрессии против Украины и предоставить ему необходимые ресурсы и поддержку. Вместе мы привлечем к ответственности российское руководство”, — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, что Европарламент отменил импортные пошлины ЕС для Украины на год.

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