Европейцев призвали повлиять на закрытие неба над Украиной роликом с бомбежкой Парижа

Видеоролик с якобы истребителями, сбрасывающими бомбы на город, обнародовали в Сети.

Ужасающий ролик с бомбардировкой кварталов Парижа создали благодаря компьютерной графике, чтобы призвать европейцев присоединиться к призыву закрыть небо над Украиной.

Ролик обнародовало Министерство культуры и информационной политики.

Благодаря графике на видео показывают, будто бомбардировщики сбрасывают бомбы в разных туристических местах Парижа, попадают и в Эйфелеву башню, почти так, как были попадания в телебашню в Киеве. На видео слышны крики людей, сирены и плач детей.

Видео заканчивается надписью: "Просто представьте себе, что это происходит в другой европейской столице". А дальше приводится цитата украинского президента Владимира Зеленского. "Мы будем бороться до конца. Дайте нам шанс жить. Закройте небо над Украиной, или дайте нам самолеты. Если мы упадем, упадете и вы".

Кто является автором ролика, пока остается неизвестно.