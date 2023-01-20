Европейцы с 1938 года прекрасно знают, что будет, если не остановить агрессора - Рютте

Партнеры будут работать и дальше для поддержки Украины и это не только страны Европы, но и США с Канадой.

Европейцы прекрасно знают, что может произойти, если пытаться постоянно умиротворить агрессора, поэтому страны Европы должны оставаться вместе в противостоянии российской агрессии в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в своем выступлении на форуме в Давосе, сообщает Укринформ.

"Мы говорим о ценностях, но есть и военная сторона дела. Подумайте о том, что если однажды Россия сможет контролировать Украину, она на этом не остановится. Мы знаем из Мюнхена 1938 года, что может произойти, если агрессор продолжает делать то, что делает, и его не останавливают, мы это уже видели. Именно поэтому мы абсолютно объединены в Европе", — сказал Рютте.

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Он подчеркнул, что партнеры будут работать и дальше для поддержки Украины и это не только страны Европы, но и США и Канада.

Рютте заявил, что его страна решила передать Украине систему ЗРК "Patriot", потому что "это тоже наша борьба".

"Зеленский и его команда ведут борьбу и за нас, поэтому мы должны быть сильными, и я убежден, что мы будем такими до конца. Я абсолютно убежден, что Украина победит, потому что они не сами по себе. Все друзья мира с ними, и так должно продолжаться, это критически важно", — подчеркнул Рютте.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что Россия стремится начать в Украине большую и длительную войну на истощение, рассчитывая на то, что этого не выдержит Запад, оказывающий Киеву военную помощь.

Кроме того, мы ранее информировали, что самые близкие соратники диктатора Путина все чаще признают в публичных заявлениях, что Россия может проиграть на поле боя.

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