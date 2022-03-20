Европейцы устроили охоту на роскоши россиян, а США ищут зарубежные сотни миллиардов Путина

В Испании бум арестов яхт богатых россиян.

Охота на российские активы – президент Зеленский призвал Швейцарию заморозить в банках деньги россиян, развязавших кровавую войну против Украины. Как стало известно на этой неделе, в швейцарских банках может лежать до 213 миллиардов долларов, принадлежащих гражданам страны-агрессорки через оффшорные компании. В мире между тем продолжают задерживать имущество российских олигархов.

Об этом говорится в ТСН.

Бежать, пока не задержали — порт Барселоны, на всякий случай, успела покинуть яхта русского олигарха Абрамовича. 140 метровое судно еще новенькое, в море вышло только в прошлом году. И теперь – может стать добычей испанской полиции. В стране просто бум задержаний – ценные лодки олигархов, стоимость которых составляет сотни миллионов евро, один за другим оказываются под арестом. "Это часть общеевропейской реакции на санкции, согласованные между странами-членами, чтобы подавить российскую экономику, чтобы ослабить агрессию по отношению к украинцам", — отмечает представитель правительства Испании Изабель Родригес.

Италия тем временем продолжает задерживать имущество самого богатого человека России, олигарха Алексея Мордашова. За конфискацией 65 миллионной яхты последовал арест стомиллионного поместья на острове Сардиния.

Тогда как Нидерланды — взялись за санкции финансовые — в инвестиционных и пенсионных фондах, а также на счетах в банках успешно отслеживают и замораживают российские деньги. Под арестами скопилось уже 200 миллионов евро. Сделать то же самое, и заморозить российские активы, президент Украины призывает швейцарские банки. Там, правда, речь идет о гораздо больших суммах – по оценке швейцарской ассоциации банков – до 213 миллиардов евро.

«Я хочу, чтобы вы были и стали, как украинцы, – в борьбе против зла. Чтобы не было вопроса о ваших банках, где хранятся активы всех развязавших эту войну. Это болезненно и это неприятно. Но это тоже борьба против зла. Чтобы было полное замораживание активов этих людей, их счетов. Это нужно. Это большая борьба и вы это можете», — заявил президент.

Президент Зеленский призвал Швейцарию заморозить в банках деньги россиян

Впрочем, сможет ли мировую охоту на активы россиян задеть почти 200-миллиардное состояние лично Путина? Опрошенные CNN эксперты утверждают, что их скрывает целая сеть подставных компаний и оффшорных банков. Истоки информации и ряд журналистских расследований в последние годы пролили свет на скрывающие богатства главы Кремля. И это, кроме друзей детства, как олигарха Аркадия Ротенберга, который уже находится под санкциями, еще и, например, бывшая любовница Путина — петербургская уборщица, а ныне мультимиллионерша Светлана Кривоногих — еще и очень похожая на главу Кремля которой отчество указано — как Владимировна.

Отслеживать такие вот запутанные российские финансовые связи, а с ними и деньги кремлевского режима, над этим сначала войны в Украине работает специальная группа в Министерстве юстиции США. Так, накануне в американский санкционный список добавили имя банкира Юрия Соловьева, который 12 лет успешно работал в Британии и помогал Путину накапливать его состояние.

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