Европейцы уже конфисковали яхт россиян более чем на 2 миллиарда долларов: охота идет за судном Путина

Европейцы уже конфисковали яхт россиян более чем на 2 миллиарда долларов: охота идет за судном Путина

Такая сумма только по приблизительным подсчетам.

Не проходит дня, когда где-то в Европе не задерживают новые российские яхты. Олигархи пытаются спасать их, перевозя на Мальдивы или в другие страны, которые пока — дают имуществу убежищ, как вот — в Турцию.

Об этом говорится в ТСН.

Сезон охоты на русские яхты. Финская таможня наложила арест более чем на два десятка, имен владельцев и стоимости пока не называют. А власти Гибралтара конфисковали суперяхту металлургического магната Дмитрия Пумпянского Роскошную 72-метровую Аксиому стоимостью в 75 миллионов долларов. Как сообщили в местном правительстве, с просьбой это сделать в Гибралтар обратился "ведущий международный банк". Однако по сравнению с другими арестованными гигантами – это еще маленькая рыбка.

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Самый богатый россиян Алишер Усманов потерял свою лодку длиной в поезд — 156-метровая "Дилбар" за 600 миллионов — арестована в немецком Гамбурге.

«Олигархи испытывают давление. Последнюю яхту, которую мы задержали, технически это называется "временно иммобилизовали", принадлежит одному из главных российских олигархов, ее приблизительная стоимость 140 миллионов долларов», — так премьер Испании отчитывается о "Валере", имуществе бывшего КГБиста, а ныне главе "Ростеха" Сергея Чемезова.

Если попытаться приблизительно подсчитать общую стоимость российских яхт, которые сейчас превратились в недвижимость - в Испании — надо вспомнить еще одну из крупнейших в мире яхт "Кресент", или Полумесяц принадлежащей главе "Роснефти" Игорю Сечину и стоит по меньшей мере 600 миллионов долларов и очень скромную на этом фоне яхту "Леди Анастейжа" главы "Рособоронэкспорта" Михеева за 7 миллионов. Итальянские карабинеры обнародовали видео изъятие яхт "Сейлинг Яхт А" Андрея Мельниченко за 580 миллионов, "Леди Эм" Алексея Мордашова за 70 миллионов, и "Лены" Геннадия Тимченко за 55 миллионов. Французский улов: еще одна Сечинская яхта "Аморе Веро" за 135 миллионов долларов... по самым скромным подсчетам уже более двух миллиардов долларов.

Между тем, свежее расследование фонда Навального намекает на следующую мишень западных правоохранителей. 140-метровую яхту "Шехразада" размером в две стандартные хрущевки, которая стоит где-то 700 миллионов долларов, все еще стоит в Италии — и вероятнее всего принадлежит самому Путину, потому что — согласно спискам экипажа, которые получили расследователи — по крайней мере половина — так или иначе работают на федеральную службу охраны, охраняемую вождем Кремля.

Поэтому теперь можно ожидать свежих отчетов от итальянских карабинеров.

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