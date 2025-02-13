Украина оказалась в ситуации, когда ее возможности полностью вытеснить российские войска с оккупированных территорий практически исчезли. Если бы такой сценарий был возможен, он потребовал бы гораздо большей поддержки от США и Европы еще на ранних этапах войны.

Об этом пишет Telegraph.

По данным издания, единственным способом избежать бесконечной войны могло бы стать прямое военное вмешательство стран Запада, то есть отправка американских и европейских военных на территорию Украины. Однако этот вариант даже не рассматривается.

В условиях, когда российские войска постепенно, но систематически захватывают новые позиции, президент Владимир Зеленский вынужден оценивать возможность временной уступки оккупированных территорий России как одну из опций прекращения боевых действий.

Издание отмечает, что общественные настроения в Украине меняются. По последним опросам около 50% украинцев уже готовы согласиться на этот вариант, чтобы остановить войну.

Напомним, что Служба оборонной разведки Дании (DDIS) оценила, что Россия может иметь возможность начать полномасштабную войну против НАТО в течение следующих 5 лет. Это согласуется с оценками Института изучения войны (ISW) относительно усилий России по реструктуризации и подготовке своей армии и общества к предстоящему конфликту с НАТО в средне- и долгосрочной перспективе.