Европейский Союз подписал меморандум о предоставлении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине

Это еще один жест поддержки от ЕС.

Как сообщают в Госспецсвязи 3 марта 2022 года Европейский Союз подписал меморандум о предоставлении Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Денис Шмигаль, премьер-министр Украины, искренне поблагодарил нашего друга Валдиса Домбровскиса. В сообщении отмечается, что "это еще один жест значимой поддержки от ЕС, который поможет укрепить наш экономический потенциал для изгнания российских оккупантов с украинской земли".