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Европейский Союз подписал меморандум о предоставлении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине

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Европейский Союз подписал меморандум о предоставлении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине

Европейский Союз подписал меморандум о предоставлении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине

Это еще один жест поддержки от ЕС.

Как сообщают в Госспецсвязи 3 марта 2022 года Европейский Союз подписал меморандум о предоставлении Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Денис Шмигаль, премьер-министр Украины, искренне поблагодарил нашего друга Валдиса Домбровскиса. В сообщении отмечается, что "это еще один жест значимой поддержки от ЕС, который поможет укрепить наш экономический потенциал для изгнания российских оккупантов с украинской земли".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО - 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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