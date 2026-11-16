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Дата публикации
Категория
Война
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Европу могут не пустить на следующие переговоры по Украине: Кремль пошел против заявлений США

В Москве настаивают, что сейчас обсуждается продолжение переговоров в трехстороннем формате с участием Украины, США и России.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Юрий Ушаков

Юрий Ушаков / © Getty Images

В Кремле заявили, что Россия еще не согласовывала участие европейских представителей в следующем раунде переговоров по Украине. Это противоречит заявлениям американских переговорщиков, после встреч в Москве сообщали, что европейцы будут участвовать в следующих переговорах.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова помощника президента РФ Юрия Ушакова.

На прошлой неделе в Абу-Даби впервые за девять месяцев прошли переговоры представителей России, Украины и США. После этого американские спецпосланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер встретились в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным и заявили, что Европа поучаствует в следующем раунде переговоров.

Однако Юрий Ушаков заявил журналистам, что сейчас обсуждается продолжение переговоров в трехстороннем формате.

«Сейчас обсуждается проведение следующего раунда в трехстороннем формате. Эти переговоры возобновились в Абу-Даби несколько дней назад и было решено, что они продолжатся. Дата еще не согласована, а о расширении формата говорят некоторые, но с нами это еще не согласовано», – сказал Ушаков.

На предстоящий вопрос, чтобы Россия согласовала участие Европы, он ответил, что перед этим «нужно будет многое сделать».

"В частности, может потребоваться провести еще один раунд, а возможно, и несколько раундов трехсторонних переговоров", - заявил Ушаков.

По его словам, участие европейцев также будет зависеть от того, получит ли Россия "четкий сигнал от европейцев о том, чего они хотят и какой конструктивный, существенный вклад они могут внести в успешное урегулирование ситуации в Украине".

Россия, Европейский Союз, Великобритания и Украина все еще существуют разногласия относительно того, как должна завершиться война.

Путин якобы согласился на участие Европы в мирных переговорах: что заявили США

Напомним, спецпосланник президента США Джаред Кушнер после встречи с Владимиром Зеленским в Дублине заявил, что Путин якобы готов допустить европейских представителей к переговорам по завершению войны в Украине.

«Мы не можем заключить соглашение без участия европейцев за переговорным столом. Мы говорили президенту Путину, что считаем это очень важным. И я думаю, что нам удалось добиться этого с президентом Путиным, и он готов попробовать», – отметил Кушнер.

По его словам, США в последние месяцы тесно сотрудничали с европейскими партнерами. Американский представитель выразил надежду, что непосредственные переговоры помогут сторонам спокойнее обсудить разногласия.

В то же время, Зеленский подчеркнул, что Европа должна участвовать в следующих мирных переговорах как полноценная сторона.

Европа определила представителей для мирных переговоров по Украине

Напомним, ЕС и пять европейских государств - Великобритания, Германия, Франция, Италия и Польша - договорились направить своих советников по национальной безопасности для участия в дальнейших переговорах по завершению войны в Украине.

Речь идет о техническом уровне консультаций. В то же время, представителей, которые будут выступать от имени Европы на самом высоком политическом уровне, пока не определили.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подтвердила намерение Европы активно участвовать в мирном процессе в формате «E5 + ЕС», продолжая поддерживать Украину и усиливать давление на Россию.

Между тем Австрия предложила определить конкретные полномочия европейских переговорщиков. По словам главы МИД Беат Майнль-Райзингер, предложенный мандат охватывает четыре направления: политические вопросы, безопасность и контроль за перемирием, гуманитарную помощь Украине и возвращение похищенных детей, а также использование санкций и экономических рычагов в переговорах.

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