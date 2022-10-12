"Евросоюз не поверил предупреждениям США, что Россия готовит войну против Украины" – Боррель

Жозеп Боррель за несколько дней до полномасштабного вторжения имел телефонный разговор с главой Госдепа Энтони Блинкеном, который предупреждал, что вторжение начнется "в эти выходные".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал, что Евросоюз не верил, что Россия начнет войну, а Украина будет так эффективно сопротивляться.

Об этом он сказал во время выступления в Брюсселе на встрече послов Евросоюза, пишет "Европейская правда".

"Война в Украине продолжается. Мы не предвидели, насколько эффективно Украина будет сопротивляться. И мы не верили, что война будет. Я должен признать, что когда американцы говорили нам: "Они (русские, — ред.) нападут", то мы очень неохотно в это верили… и не предполагали, что Украина готова сопротивляться так успешно, как она это делает. Безусловно, благодаря нашей военной поддержке, без нее это было бы невозможно, но ведь и украинцы со своей стороны приложили усилия", — заявил Боррель.

Он также заявил, что в Евросоюзе не предполагалось, что российский президент Владимир Путин может пойти на массовую мобилизацию и открытые ядерные угрозы.

Жозеп Боррель в своей речи также подчеркнул, что Евросоюз должен "мыслить более политически, быть более проактивным и более реактивным".

"Мы должны больше слушать остальной мир. Нужно больше эмпатии. Мы склонны переоценивать рациональные аргументы и думаем, что лучше знаем, что в интересах других людей. Мы недооцениваем эмоции и привлекательность политики идентичности. Кроме того, мы должны быть быстрее и рисковать. Иногда я узнавал больше о том, что где-то происходит, читая газеты, чем отчеты с представительств ЕС", — резюмировал он.

Поддержка ЕС и США в борьбе против агрессии РФ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отреагировал на российский террор, направленный против мирных украинцев, сообщив о дополнительной военной помощи Украине.

Страны ЕС на Пражском саммите договорились совместно изолировать Россию из-за войны в Украине.

Президент Европейского парламента Роберта Мецола заявил, что Украине нужно предоставить тяжелое вооружение и оборонные системы на фоне новой эскалации российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от заседания в формате "Рамштайн" 12 октября прогресса по вопросу предоставления государству ПВО и ПРО.

Очередное заседание в формате "Рамштайн" должно состояться 12-13 октября в штаб-квартире НАТО, в том числе с участием Финляндии и Швеции. Участники встречи в первую очередь обсудят предоставление Украине систем противовоздушной обороны.

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