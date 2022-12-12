Евросоюз все еще не имеет единой позиции касательно девятого пакета санкций против РФ – Боррель

Страны-члены Евросоюза до сих пор не согласовали решение о дальнейших санкциях против России.

Страны Евросоюза все еще не имеют единой позиции в отношении девятого пакета санкций против России.

Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщил в Брюсселе Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, пишет "Укринформ".

По его словам, страны ЕС все еще отличаются в подходах к предложениям Еврокомиссии о пакете антироссийских санкций, поэтому дискуссия, которая состоится сегодня в рамках Совета министров ЕС по иностранным делам, обещает быть напряженной.

"Этот Совет министров ЕС будет продолжительным и трудным. Мы имеем на повестке дня Иран, мы имеем на повестке дня санкции против России, девятый пакет. Мы все еще не достигли согласия", — заявил Боррель.

Девятый пакет санкций ЕС против России

В Брюсселе анонсировали новый, девятый пакет санкций против РФ. Он будет содержать дополнительные положения о запрещении экспорта продукции авиационной промышленности в Россию. В частности, речь идет о двигателях беспилотников.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Европейский союз ввести санкции против всего, что может помочь России производить ракеты, которыми она обстреливает украинскую инфраструктуру.

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