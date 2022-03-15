Евросоюз вводит четвертый пакет санкций против России и приступает к обсуждению следующего

Добавляют еще 12 фамилий уже сейчас

Евросоюз ужесточает санкции против России. Очередной, уже четвертый пакет был одобрен накануне. И нацелен он – на окружение Путина, причастное к решению войны против Украины.

Об этом рассказала корреспондентка "Радио Свобода" Зоряна Степаненко для ТСН.

Евросоюз ужесточает давление на Россию санкциями. Накануне, в рамках четвертого пакета, договорились продлить и без того рекордно длинный черный список невъездных. А еще на тех, на чьи активы в Евросоюзе, если они есть, чтобы их заморозить, теперь будут охотиться соответствующие органы.

Добавляют еще 12 фамилий – официально перечень обнародуют сегодня, тогда же санкции и начнут действовать, и благодаря источникам «Радио Свобода» в дипломатических кругах ЕС знаем: ограничения налагают, в частности, на российского миллиардера Романа Абрамовича, пока – владельца футбольного клуба "Челси". Это олигарх из ближайшего окружения Владимира Путина. Впадает в список и пропагандист Артем Шейнин, который заявляет, что российская так называемая спецоперация, на самом деле война, — не что иное, как способ принудить Украину к миру. А также – гендиректор российского государственного «Первого канала» Константин Эрнст. Компаний, оказавшихся в подсанкционном перечне – девять. Все задействованы в военном производстве.

«Мы перечисляем больше лиц и компаний, играющих активную роль в поддержке людей, подрывающих суверенитет Украины российским правительством. И этот пакет будет включать в себя новые меры, ограничивающие торговлю России, ее доступ на рынок, членство в международных финансовых организациях, криптоактивы, экспорт предметов роскоши и нацеливания на металлургический и энергетический секторы», — говорит верховный глава Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Относительно предметов роскоши – ЕС готовится запретить экспорт в Россию дорогих автомобилей стоимостью более 50 тысяч евро. Иными словами, это привычные для богачей суперкары. Будет запрет и в обратном направлении – на импорт. Евросоюз перестанет завозить российскую сталь и железо. Санкции будут касаться также крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефти", "Транснефти" и "Газпромнефти" — запрещают инвестировать в них. А это, как ожидается, заморозит финансирование их проектов по разведке и добыче ископаемых видов топлива. В то же время покупать у них нефть – ЕС продолжит, – отмечает агентство «Рейтер», ссылаясь на свои источники. Слишком уж здесь волнуются о перебоях в случае отказа. То есть – нефтяного эмбарго, а также – полного отключения России от «СВИФТ», как настаивал Киев, – этот санкционный пакет не включает. Впрочем, наши источники говорят, что уже в среду Евросоюз приступит к обсуждению следующего пятого пакета ограничений.

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