Евросоюз заявил о причастности России к ракетному удару по вокзалу в Краматорске

Бомбардировки мирных людей назвали жестокими.

Европейский Союз заявил о причастности армии Российской Федерации к ракетному удару по железнодорожному вокзалу, унесшему жизни более полусотни человек.

Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей.

Дипломаты подчеркивают, что "глубоко шокированы атакой России". Бомбардировки мирных людей, среди которых женщины и дети, считают жестоким и неизбирательным.

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"Жестокое нападение на железнодорожный вокзал является частью жалкой кремлевской тактики по уничтожению", — подчеркнули в документе.

Попытки России скрыть свое участие и ответственность за преступления, а также манипуляции в медиа называют недопустимым.

"Виновные за это военное преступление должны быть привлечены к ответственности. Не должно быть безнаказанности за военные преступления. ЕС поддерживает меры по обеспечению ответственности за нарушение прав человека и международного гуманитарного права", — говорится в заявлении ЕС.

В ЕС выразили солидарность с украинцами, а также отмечают, что одобряют мужество и сопротивление украинского народа противостоять агрессии России".

Как сообщалось, в Пентагоне заявили, что ракетный удар по Краматорску нанесли россияне. В Минобороны США подчеркивают: не купились на возражение россиян о том, что не они не несут ответственности за преступление.

Как сообщалось, 8 апреля 2022 вооруженные силы России выпустили две крылатые ракеты по вокзалу в Краматорске Донецкой области. По предварительным данным, более 50 человек погибли. Среди убитых есть дети.