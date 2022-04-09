Евросоюз заявил о причастности России к ракетному удару по вокзалу в Краматорске

Бомбардировки мирных людей назвали жестокими.
Европейский Союз заявил о причастности армии Российской Федерации к ракетному удару по железнодорожному вокзалу, унесшему жизни более полусотни человек.
Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей.
Дипломаты подчеркивают, что "глубоко шокированы атакой России". Бомбардировки мирных людей, среди которых женщины и дети, считают жестоким и неизбирательным.
"Жестокое нападение на железнодорожный вокзал является частью жалкой кремлевской тактики по уничтожению", — подчеркнули в документе.
Попытки России скрыть свое участие и ответственность за преступления, а также манипуляции в медиа называют недопустимым.
"Виновные за это военное преступление должны быть привлечены к ответственности. Не должно быть безнаказанности за военные преступления. ЕС поддерживает меры по обеспечению ответственности за нарушение прав человека и международного гуманитарного права", — говорится в заявлении ЕС.
В ЕС выразили солидарность с украинцами, а также отмечают, что одобряют мужество и сопротивление украинского народа противостоять агрессии России".
Как сообщалось, в Пентагоне заявили, что ракетный удар по Краматорску нанесли россияне. В Минобороны США подчеркивают: не купились на возражение россиян о том, что не они не несут ответственности за преступление.
Как сообщалось, 8 апреля 2022 вооруженные силы России выпустили две крылатые ракеты по вокзалу в Краматорске Донецкой области. По предварительным данным, более 50 человек погибли. Среди убитых есть дети.