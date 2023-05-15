Евротур для победы: что "привезет" домой Зеленский после встреч с партнерами

Президент Украины Владимир Зеленский посещает страны Европы с рабочим визитом. Евротур ускорит победу нашего государства в войне, которую развязала Россия.

Что именно привезет Владимир Зеленский, рассказывает ТСН.ua.

Помощь от Италии

Правительство Италии пообещало нашему государству бессрочную поддержку. Там подписали декларацию по курсу Украины в ЕС и НАТО. Зеленский также провел встречу с Папой Римским и призвал его содействовать украинской формуле мира и освобождению пленных и депортированных.

Помощь от Германии

Правительство страны объявило о новых пакетах военной помощи для Украины. Речь идет о сумме 2,7 млрд евро. В пакет должны войти танки Leopard 1, БТР Marder и четыре системы ПВО IRIS-T. В то же время, президента и украинский народ наградили премией Карла Великого за вклад в объединение Европы.

Помощь от Франции

Президент макрон пообещал предоставить украинским военным бронемашины и танки AMX-10RC. Кроме того, правительство пообещало сосредоточиться на поддержке украинского ПВО. Была подписана и декларация о поддержке движения Украины в НАТО.

Помощь от Великобритании

Президент Владимир Зеленский встретился с премьером Риши Сунаком. СМИ сообщают, что страна передаст для ВСУ сотни боевых БПЛА с радиусом действия более 200 км.

Напомним, что на июльском саммите НАТО Украина получит уверения о помощи со стороны союзников и готовности поддержать членство Киева в Альянсе.

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