"Эйфории, что завтра закончится нет": Садовой спрогнозировал, как долго продлится активная фаза войны

"Эйфории, что завтра закончится нет": Садовой спрогнозировал, как долго продлится активная фаза войны

Садовой рассказал, какой будет ситуация осенью.

Война в Украине, которую начала Россия во главе с диктатором Владимиром Путиным, может продолжаться в той или иной фазе до конца лета.

Такое мнение городской голова Львова Андрей Садовой высказал в интервью УП.

"Я думаю, что эта война будет продолжаться в той или иной фазе где-то до конца лета. Возможно, следующие месяцы будет сложно. Возможно, летом чуть-чуть будет спокойнее. В любом случае мы должны выходить на какой-то документ, да? Здесь ответственность, конечно, президента. Я думаю, он лучше владеет ситуацией, знает все нюансы и имеет легитимное право принимать все важные решения", — сказал Садовой.

Мэр Львова отметил, что у него "нет такой эйфории, что завтра закончится" война.

"Если к сентябрю такая острая фаза закончится, то это будет хорошо", – уточнил он.

После сентября, по его мнению, возможно, будет какая-то временная передышка.

"Но сколько он будет – трудно предсказать. Может, неделя, может, месяц, может год. Может, немного больше. Это зависит, как мир акцептует завершение активной фазы войны. Потому что сегодня российская агентура во всем мире начинает забрасывать такой нарратив, что Россия не может проиграть. А мы должны дать ясное понимание, что Россия проиграет эту войну, и она ее проигрывает. И руководство России должно тотально измениться. Потому что люди, которые причинили такую ​​боль нашей стране, вообще цивилизованному миру, не имеют права больше принимать никакие решения и сидеть за одним столом с теми, кто принимает решения с точки зрения мирового порядка. Теперь все мировые организации должны переосмыслить свою работу", — подытожил он.

Ранее Байден заявил, что Украина никогда не обернется победой для Путина.

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