Ездили мимо тел убитых: журналисты показали видео из Бучи с доказательствами преступлений оккупантов

Ездили мимо тел убитых: журналисты показали видео из Бучи с доказательствами преступлений оккупантов

Американский телеканал CNN опубликовал новую видеозапись, снятую с дрона над Бучей Киевской области. На кадрах видно, как российская военная техника ездит по улицам города мимо тел убитых жителей.

Полученное журналистами видео из Бучи было снято 12-13 марта. Работники телеканала проверили запись и подтвердили, что съемки этим дроном велись над Бучей именно в эти дни.

Об этом сообщает CNN.

На снятом с неба видео видно, что на улицах лежат тела людей в одежде, похожей на одежду трупов, найденных украинскими военными и международными журналистами 1-3 апреля – после освобождения Бучи от российских войск.

На кадрах также видно, что российская бронетехника ездила, а военные 12-13 марта просто ходили мимо тел погибших.

Опубликованное видео подтверждает, что убийства мирных жителей Бучи произошли в то время, когда город находился под российской оккупацией. Таким образом, запись опровергает ложь российских властей о провокации и инсценировании.

Напомним, 28 апреля ПАСЕ приняла резолюцию с предложением срочно создать специальный международный трибунал для расследования военных преступлений в ходе агрессии России против Украины.

Прокурор Руслан Кравченко рассказал о расследовании преступлений российских оккупантов в Буче

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