Ежедневная боевая работа: Сырский показал яркие кадры уничтожения техники РФ и оккупантов

Александр Сырский показал мощные кадры с поля боя.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский показал яркие кадры уничтожения российской техники и солдат оккупационной армии.

Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Ежедневная круглосуточная боевая работа Защитников Украины: уничтожение врага, его техники и вооружения. Слава воинам", — говорится в сообщении.

Напомним, Малюк рассказал, как СБУ и Сырский разоблачили подполковника-крота в "Хортице".

Читайте также ведущие новости дня: