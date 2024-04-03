Ежедневная боевая работа: Сырский показал яркие кадры уничтожения техники РФ и оккупантов

Александр Сырский показал мощные кадры с поля боя.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский показал яркие кадры уничтожения российской техники и солдат оккупационной армии.
Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.
"Ежедневная круглосуточная боевая работа Защитников Украины: уничтожение врага, его техники и вооружения. Слава воинам", — говорится в сообщении.
Напомним, Малюк рассказал, как СБУ и Сырский разоблачили подполковника-крота в "Хортице".
Читайте также ведущие новости дня:
- Россия атаковала Украину дронами: сколько БПЛА сбила ПВО
- Россияне убили в Харьковской области ребенка: что известно
- Россияне выпустили пять ракет по Селидову: что известно о последствиях (фото)