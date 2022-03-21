"Ежедневно 8-10 звонков": Зеленский рассказал, с какими иностранными лидерами общается по телефону чаще всего

Зеленский активно общается с международными коллегами
Президент Украины Владимир Зеленский ежедневно активно общается с международными коллегами. В день в украинского лидера до 8-10 таких телефонных звонков.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью общественным вещателям.
"Ежедневно у меня разговоры. Каждый день я делаю 8-10 звонков. Я не знаю, устали ли они от меня уже, вы можете сами спросить у них. Мне очень нравится... что я могу еще куда-то написать... WhatsApp, например, или еще куда-то. Я часто общаюсь с Дудой (президент Польши Анджей Дуда), Макроном (президент Франции Эммануэль Макрон), Борисом Джонсоном (премьер-министр Великобритании), со странами Балтии", — сказал президент Украины.
В то же время на уточняющий вопрос, с кем нравится больше всего общаться, Зеленский шутливо ответил: "С кем больше всего?.. С моей женой".
Напомним, Зеленский рассказал, как "без бюрократической хрени" созванивается в WhatsApp с мировыми лидерами.
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