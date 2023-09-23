Ежедневно били рекорды: за два дня ВСУ уничтожили целую бригаду артсистем – Жданов

Вооруженные силы Украины установили рекорд по уничтожению вражеской артиллерии. Украинские защитники за два дня уничтожили целую бригаду артсистем.

Об этом рассказывает военный эксперт Олег Жданов.

"Мы стараемся уничтожать десятками артиллерийские системы. Два дня подряд был рекорд. 81 артсистему мы уничтожили за два дня. Если брать, допустим, штатную бригаду артиллерийскую – это 72 ствола, четыре дивизиона по 18 орудий. Но тем не менее они на Токмакском направлении сосредотачивают максимум своей артиллерии и основная масса боеприпасов идет именно сюда. Рашисты применяют шквальный огонь артиллерии. Да, он меньше по объему, чем ранее, но тем не менее это шквальный огонь", — отметил эксперт.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео " Лишь за два дня ВСУ уничтожили целую бригаду артсистем. Ежедневно били рекорды ".

Напомним, Вооруженные силы Украины прорвали линию обороны россиян возле населенного пункта Вербовое в Запорожской области. Далее перед военными открывается Очеретоватое.

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