Ежедневно — более тысячи человек: в Минобороны Украины ошарашили потерями ВС РФ за неделю

Кроме того, украинские защитники уничтожили 24 ракеты и 142 БпЛА.
В течение текущей недели российская армия сократилась более чем на 7 тыс. оккупантов и 688 единиц вооружения и военной техники.
Об этом сообщил первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк.
По его словам, за неделю с 11 по 17 декабря Силами обороны Украины уничтожено около 7 250 человек личного состава противника.
Существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:
- 103 танка
- 163 боевых бронированных машины
- 73 артиллерийских системы
- 4 РСЗ
- 4 установки ПВО
- 143 единицы автотехники
- 32 единицы спецтехники
Кроме того, украинские защитники уничтожили 24 ракеты и 142 БпЛА.
Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери российских кафиров составляют более 346 070 человек.
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