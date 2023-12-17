Ежедневно — более тысячи человек: в Минобороны Украины ошарашили потерями ВС РФ за неделю

Кроме того, украинские защитники уничтожили 24 ракеты и 142 БпЛА.

В течение текущей недели российская армия сократилась более чем на 7 тыс. оккупантов и 688 единиц вооружения и военной техники.

Об этом сообщил первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк.

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По его словам, за неделю с 11 по 17 декабря Силами обороны Украины уничтожено около 7 250 человек личного состава противника.

Существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:

103 танка

163 боевых бронированных машины

73 артиллерийских системы

4 РСЗ

4 установки ПВО

143 единицы автотехники

32 единицы спецтехники

Кроме того, украинские защитники уничтожили 24 ракеты и 142 БпЛА.

Потери российской армии за 11-17 декабря 2023 г. / Фото: Александр Павлюк

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери российских кафиров составляют более 346 070 человек.

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