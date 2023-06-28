Ежедневно есть продвижения: Маляр назвала направления, где ВСУ получили наибольшие успехи

По ее словам, оккупанты тоже наступают. Их цель – восток Украины.

Во время контрнаступления украинские военные медленно, но уверенно продвигаются для освобождения наших территорий. Поэтому верить заявлениям окупантов, что действия ВСУ якобы неуспешны – не стоит.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире общенационального телемарафона.

По ее словам, на прошлой неделе ВСУ уничтожили 110 мест компактного скопления российских военных, 11 пунктов управления, 7 складов оружия.

"Все это должно было двинуться сюда, оно уже не пойдет сюда. Кроме того, не забывайте, что у врага основное направление наступления – это восток. И мы тоже должны там останавливать, на юге мы оттягиваем их силы, чтобы они оборонялись", – объяснила заместитель министра.

Маляр сообщила, что в настоящее время ВСУ двигаются на Мариупольском и Бердянском направлениях. Основное направление движения украинских войск – юг, но есть продвижение и на Бахмутском направлении.

"Собственно каждый день там есть продвижение. Да, они медленные, но это уверенно продвижение. Давайте вспомним освобождение Херсона. На том направлении тоже длительное время велись интенсивные действия. Поэтому все по плану", — подытожила она.