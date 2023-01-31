"Ежедневно играют в лотерею": Жданов объяснил, нужно ли жителям Краматорска эвакуироваться

Эксперт призвал уехать из города, пока фронт не будет отодвинут от Краматорска.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, стоит ли жителям Краматорска эвакуироваться в связи с обострением ситуации в Донбассе.

Об этом он рассказал в своем youtube канале.

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"Мое личное мнение – если имеете возможность, то лучше уехать из Краматорска. Потому что судя по сведениям, город фактически ежедневно терпит обстрелы. И каждый день вы играете в лотерею – попадет или не попадет, попаду под обстрел или нет. Или нужно сидеть безвылазно в подвале. Поэтому, если есть возможность, лучше уехать, пока фронт не будет отодвинут от Краматорска, хотя бы как в Харькове и Николаеве. Эти города сильно обстреливали, пока не была отодвинута линия фронта", — отметил эксперт.

Захватит ли Россия Краматорск и Славянск

Ранее военный аналитик, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, удастся ли оккупантам захватить Краматорск и Славянск.

По мнению военного эксперта Дмитрия Снегирева, сейчас на Донбассе РФ пытается прорвать первую линию украинской обороны и выйти к Константиновке, Краматорску и Славянску.

В NYT считают, что Путин назначил Герасимова вместо Суровикина, чтобы российская армия вернулась к активным наступательным действиям. По информации издания, Герасимов и Шойгу предложили диктатору вернуться к наступлению с потенциальной начальной целью взятия Краматорска.

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