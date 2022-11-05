Ежедневно — полкилометра: Гайдай сообщил подробности освобождения Луганщины

Украинские военные прилагают большие усилия для освобождения оккупированной Луганщины, где враг успел окопаться и использует резерв из мобилизованных россиян. Однако ежедневно подразделения ВСУ продвигаются вперед.

Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в интервью, опубликованном на его YouTube-канале.

Он отметил, что в течение месяца следует ожидать хороших новостей с этого участка фронта. При этом глава ОВА подчеркнул, что освобождение территории дается нашим защитникам непросто и об этом следует помнить.

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"Оккупанты успели окопаться. Им постоянно подвозят мобилизованных... Может, не так быстро, как нам хотелось бы, но на 500 метров наши войска продвигаются каждый день", — заявил Гайдай.

Напомним, недавно украинские военные показали видео из, вероятно, освобожденной Макеевки в Луганской области.

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