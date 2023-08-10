Ежедневно страдает от обстрелов: Зеленский о деталях нового удара по Запорожью

Президент подтвердил, что в результате новой атаки россиян по Запорожью погиб по меньшей мере один человек.

Вечером, 10 августа, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожье. Пока известно об одном погибшем.

Детали обстрела рассказал президент Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Запорожье ежедневно подвергается обстрелам со стороны оккупантов. Сегодня от удара российской ракетой по гражданскому зданию вспыхнул пожар.

На сегодня известно об одном погибшем. Президент заверил, что все службы соответствуют местам и спасают людей.

"Каждый наш воин, идущий вперед и уничтожающий оккупантов, ведущий за собой вперед, освобождающий нашу землю, приближает справедливость для Украины. Приближает возмездие. Украина выстоит. Российский террор неизбежно проигрывает", — заверил Зеленский.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Запорожье! Снова мощный ракетный удар!!!

Напомним, предварительный масштабный ракетный обстрел Запорожья произошел вечером 9 августа. Тогда оккупанты попали в церковь и супермаркет в жилом массиве. Сообщалось о гибели трех человек и девяти пострадавших.

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