"Ежедневно в армию приходят около 1000 человек": в ГУР рассказали о мобилизации в РФ

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, что Россия создала все условия для проведения мобилизационных мероприятий, в том числе и на законодательном уровне. Учет военнообязанных есть. Планы по формированию и восстановлению, например, Ленинградского и Московского военных округов тоже есть. И все это будет влиять на мобилизационные потребности их Вооруженных сил.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

По его словам, в России сейчас вся мобилизация в основном идет на пополнение потерь, которые их армия несет на территории Украины.

"Чтобы создать мощный стратегический резерв, им действительно необходима мобилизация – это однозначно. Решится ли Путин это сделать? До выборов – вряд ли. А в дальнейшем – будем смотреть. Сейчас еще очень рано об этом говорить. Но все условия для проведения мобилизации в любое время в России созданы. Ежедневно в ряды Вооруженных сил РФ приходит около 1000 — 1100 человек", — отметил он.

Такое количество людей идет и на восполнение потерь, и на формирование резервных полков. Однако Скибицкий подчеркнул, что это нельзя назвать скрытой мобилизацией.

"Давайте так: у них продолжается мобилизация. Просто это не проводится так массово, как в октябре-декабре 2022 года. Однако, на самом деле, у россиян есть мотивация идти в армию – это заработная плата, особенно в кризисных регионах, где или низкие зарплаты, или вообще нет рабочих мест. Российские военнопленные откровенно признаются, что пошли в армию, потому что там платят, а у него "ипотека, семья и т.д." И этот мотив сегодня является основным для тех людей, которые добровольно идут на мобилизацию, подписывают контракты и воюют", – пояснил представитель ГУР.

Что касается уровня зарплат оккупантов, то все зависит от того, где находится подразделение, ведет ли боевые действия.

"Но у россиян четко определено, что день боевых действий – это плюс 8 тысяч рублей к зарплате. Если говорить в абсолютных цифрах, то это примерно 220–250 тысяч рублей в месяц. Это для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях на первой линии столкновения", — резюмировал Вадим Скибицкий.

Напомним, Скибицкий рассказал, сколько и какие ракеты Россия производит в месяц.

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