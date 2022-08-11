Ежедневно во Львов прибывают два поезда с эвакуированными из Донецкой и Харьковской области: люди не сдерживают слез

Большое переселение, ежедневно, многие выезжают из Донецкой области в центральную Украину — в Днепр, Хмельницкий, Львов. Они верят, что это временно, говорится в ТСН.

Пассажиры эвакуационного поезда терпеливо ждут приглашения и уже вместе направляются на посадку. Не возвращаясь назад, туда где остаются их дома со всем состоянием. Люди выезжают только с самым ценным – детьми, документами, кошками и собаками. Только у некоторых большие чемоданы.

У одного из пассажиров сумка и любимая гитара. Две последние недели он жил в подвале собственного дома на окраине Соледара, который враг взялся полностью уничтожить авиацией и артиллерией.

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Волонтеры, спасатели и полиция помогают людям, которым труднее вообще куда-то идти. Одна из женщин собиралась доживать возраст в своих четырех стенах, но волонтеры уговорили ее уехать, к родственникам.

Вагоны заполнены, люди уже мысленно там, в Днепре, Хмельницком, Львове. Они со страхом и надеждой думают о том, как их там встретят и вообще встретят ли, как они будут жить в тысяче километров от родного дома. Об этом они узнают через сутки, когда эвакуационный поезд прибудет на конечную станцию во Львов.

Но там только журналисты ТСН начинают разговор — сразу у них слезы и ком в горле. Говорят, у каждого была своя причина оставаться так долго под обстрелами на страждущей Донетчине – кто-то ждал из-за недуга родных, кто-то просто боялся ехать неизвестно куда из родного дома.

Какое точное количество людей эвакуировалось сейчас трудно сказать, ведь многие выходили в других городах, где останавливался поезд по дороге. Как рассказали волонтеры, большинство прибывающих хотят поселиться у друзей или родственников. Другим – предлагают приюты, или маршрут, куда дальше добраться, в зависимости от каких потребностей у людей.

Ежедневно во Львов прибывают два эвакуационных поезда — один из Харьковщины, один из Донбасса. Так вот, волонтеры просят людей, кто в опасности, не тратить попусту время, ведь это может стоить жизни. Поэтому эвакуироваться и спасать себя и родных.

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