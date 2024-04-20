Ежедневные обстрелы Одессы: Братчук рассказал о тактике ударов РФ

Оккупационная армия России продолжает регулярно атаковать Одессу и область ударными дронами и баллистическими ракетами.

Об этом "24 Каналу" рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Он отметил, что в субботу, 20 апреля, оккупанты снова запустили баллистическую ракету по Одессе из временно оккупированного Крыма.

Братчук также напомнил, что 19 апреля оккупанты ударили по прифронтовой инфраструктуре. В результате загорелись резервуары с агропромышленной продукцией, которые должны были идти в страны Африки и Азии.

"Это был также удар по Сингапуру. Потому что часть этого производства — именно сингапурские инвестиции. Там почти 1000 рабочих мест. А инвестиции составили более 300 миллионов долларов. Попадание принесло достаточно большие убытки", — отметил он.

Братчук подчеркнул, что угроза баллистических ударов по Одессе и области является буквально постоянной. Есть надежда, что союзники усилят военную помощь для Украины – и будет достаточное количество средств ПВО, сбивающих баллистику.

"Легче назвать дни, когда нет атак. Фактически каждый день. Активизируется воздушная разведка врага. Почти каждый день уничтожаем вражеские дроны. Так оккупанты корректируют удары баллистики. Как правило, это точечные удары. К сожалению, прилетает не одна ракета. По меньшей мере две. Поэтому стараемся максимально сбивать вражеские дроны", – резюмировал Сергей Братчук.

Напомним, появилось спутниковое фото последствий удара ВСУ по оккупантам в Крыму.

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