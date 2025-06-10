Ежедневные обстрелы Украины являются лишь частью более широкого плана РФ – NYT

ПВО. / © Associated Press

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Ночные атаки России на украинские города это не только террор гражданского населения, но и элемент масштабной кампании по истощению противовоздушной обороны Украины.

Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на украинских чиновников и собственных корреспондентов.

В последние недели обстрелы усилились: РФ все чаще запускает беспилотники и ракеты в ночное время, несмотря на давление со стороны администрации президента США Дональда Трампа, настаивающей на прекращении огня.

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Одна из самых масштабных атак с начала вторжения

По словам украинских чиновников, во вторник Россия запустила по Украине 315 дронов и 7 ракет. Это произошло после еще одной масштабной воздушной атаки, в которой применили около 500 дронов и ракет – самая большая подобная атака с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

В Киеве ночь вторника стала одной из самых громких за последние месяцы. В 7 из 10 районов были зафиксированы пожары и повреждения зданий. Над столицей вздымался черный дым, раздавались сирены "скорых". В Одессе погибли два человека, еще девять получили ранения.

Жизнь под обстрелами

Воздушные тревоги, грохот ПВО, взрывы — такими стали ночи в столице. Люди ночуют в коридорах, ванных комнатах или укрытиях метро. В соцсетях депутаты делятся историями о плачущих в хранилищах детях и о том, как украинцы все равно идут на работу.

"Всю ночь в приюте дети дрожали и плакали. Но мы, киевляне, и я идем на работу!" - Написала народная депутат Лариса Билозир.

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Подготовка к наступлению и срыв переговоров

По мнению аналитиков и источников NYT, массированные обстрелы являются частью попыток Кремля истощить украинскую ПВО перед новыми наступательными действиями на востоке Украины.

Несмотря на дипломатические усилия Вашингтона, в частности, переговоры в Стамбуле, договориться о прекращении огня не удалось. Единственным результатом стал очередной обмен пленными.

Напомним, в ночь на 10 июня армия РФ нанесла мощный удар по Украине. В результате обстрелов дронами и ракетами пострадали Киев и область, Одесса, Днепропетровщина и Черниговщина. В настоящее время известно о 13 раненых и погибших.